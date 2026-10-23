Рязка промяна при еврото, премина важна граница в края на седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Оттогава насам то постепенно успява да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. В четвъртък, 22 октомври, обаче последваха няколко резки промени - еврото слезе под тази кота, след това се качи над нея и затвори сесията в това положение, но в последния ден от работната седмица отново е под границата.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 23 октомври, за 1,1199 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,16% под последното отчетено ниво в четвъртък.

Още: Еврото отново смени посоката и не е никак далеч от най-високите стойности за седмицата

Европейската централна банка определи на 22 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1205 щатски долара спрямо 1,1234 щатски долара на 21 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Още: Еврото слиза надолу в средата на седмицата

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 25 септември - 1,1396 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.