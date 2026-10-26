Сериозни движения на пазара на злато: Русия и Казахстан продават, Полша и Китай купуват

Русия и Казахстан се освобождават от злато от централните си банки, докато Полша купува все повече. Какво означава това пренареждане за индивидуалните инвеститори в злато, пише Евронюз.

Русия продава злато през цялата година. Септември донесе допълнително намаление на резервите й от благородния метал с около 6,2 тона, с което общото намаление от януари насам достигна около 62 тона.

Само веднъж в съвременната си история Русия се е освобождавала от злато с подобни бързи темпове - когато през 1998 г. продаде 118 тона от резервите си само за 3 месеца.

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Русия разпродава злато, Китай купува

Според Адам Стронявски, управляващ директор на полския търговец на благородни метали Mennica Skarbowa, „Русия има сериозен бюджетен дефицит заради войната си в Украйна и иска да вложи повече средства в отбранителния сектор“. Той коментира, че Русия продава злато извън лондонския пазар на кюлчета, като смята, че „разпродажбата на резервите ще се състои в Хонконг, а основният купувач е централната банка на Китай“.

Стронявски заключава, че въздействието на тези транзакции върху световната цена на златото следователно би било незначително.

Според търговските данни на Хонконг, от януари до юли около 100 тона руско злато са достигнали Хонконг – близо 3 пъти повече, отколкото през същия период миналата година.

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Експертът не изключва Русия да се върне към групата страни, които купуват злато и възстановяват резервите си, точно както направи след разпродажбата му през 1998 г.

Пазарът на злато: Казахстан реализира печалби

Няколко дни преди руската централна банка да публикува данните си, инвеститорите научиха, че Казахстан също планира да продаде част от златните си резерви.

Страната, която се простира на два континента, беше сред най-големите купувачи на злато в света през първите 8 месеца на 2026 г. Сега тя обяви, че до края на годината възнамерява да намали златните си запаси, така че златото да представлява 75% от общите ѝ резерви.

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„Ликвидацията на част от деноминираните в злато валутни резерви на Казахстан може да изглежда изненадваща, защото в продължение на години страната беше един от най-големите купувачи на злато“, казва Стронявски. Той смята, че промяната може да е временна, обусловена от необходимостта от покриване на бюджетния дефицит или реализиране на печалби. „Казахстан купува злато от дълго време, така че сега ще го продава със значителна печалба“, добавя той.

Експертът подчертава, че както мащабът на планираното намаление – от около 78% до 75% от общите резерви – така и разпределението на продажбите във времето означават, че тези транзакции също няма да окажат голямо влияние върху световните пазари на злато.

Източник: Getty Images

Това началото на масова разпродажба на злато ли е?

Промяната в подхода на Русия и Казахстан повдига въпроси дали това е началото на нова тенденция сред централните банки и дали Полша може да последва техните стъпки. През последните години Полша значително увеличи златните си резерви и може да реализира печалби, докато цените на златото остават високи. Според Стронявски обаче този сценарий е много малко вероятен.

„Това произтича от вътрешни фактори, като правителствената политика и политиката на централната банка се движат в различни посоки. В този парламентарен мандат е малко вероятно резервите да бъдат ликвидирани“, казва Стронявски.

Всъщност, Националната банка на Полша активно купува злато от няколко години, а настоящите резерви на Полша вече са близо до целта от 700 тона. Според експерта това не означава непременно край на покупките на злато от централната банка. Той казва, че големите златни резерви подобряват кредитния рейтинг на страната и спомагат за стабилизирането на валутата.

„В момента, с нивото си на златни резерви, Полша е на 10-то място в света. Според мен достигането на 700 тона ще бъде само един етап. Това не означава край на покупките или начало на разпродажба“, казва Стронявски.

Прогнози за цената на златото

„В момента много инвеститори, които са купили злато преди няколко години, може би обмислят да реализират печалби“, казва експертът. Той добавя, че благородният метал е отбелязал значително покачване на цената през последните години, въпреки че цената му е отслабнала през 2026 г.

Цените на златото са се повишили с 25,5% през 2024 г. и с 67,4% през 2025 г. в щатски долари, според Световния златен съвет. Въпреки това, те са паднали с 4,4% през първите 9 месеца на 2026 г.

Стронявски смята, че временните корекции в цената на златото не влияят на дългосрочната му възходяща тенденция. Той вярва, че изкупуването от централните банки и инвеститорите, които третират златото като сигурно убежище и резервен актив, ще подпомогне по-нататъшното покачване на цените.

„Що се отнася до златото, не бих предположил, че някога ще поевтинее. Купуването му обаче носи надеждни печалби само в дългосрочен план“, подчертава Стронявски.