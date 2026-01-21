Полша има повече злато от ЕЦБ и трупа още

Националната банка на Полша увеличи златните си резерви до около 550 тона, оценени за над 63 млрд. евро.

Президентът на Националната банка на Полша (НБП) Адам Глапински от години повтаря, че златото играе специална роля в структурата на резервите, пише Евронюз.

Това е актив, свободен от кредитен риск, независим от решенията по паричната политика на други държави и устойчив на финансови сътресения. Високите златни резерви също така допринасят за стабилността на полската икономика.

Амбициите на банката са широкообхватни - крайната цел е 700 тона злато, като общата стойност на златните резерви би трябвало да бъде около 400 млрд. злоти (94 млрд. евро).

Полша усилено акумулира злато

До 2024 г. златото представляваше 16,86% от валутните резерви на Полша. Оценките в края на декември 2025 г. показаха скок до 28,22%, което бележи една от най-бързите промени в структурата на резервите сред централните банки по света.

Най-големите сделки са осъществени през последните месеци на 2025 г., по време на период на повишена пазарна нестабилност и геополитическо напрежение.

По инициатива на Глапински управителният съвет на НБП реши да увеличи допълнително стратегически дела на златото.

Глапински обяви по-рано през януари, че ще поиска от борда да приеме резолюция за увеличаване на резервите до 700 тона злато.

Централните банки продължават да трупат злато

Според анализи на Световния златен съвет през 2025 г. глобалната тенденция централните банки да трупат злато продължи. С малки изключения повечето страни увеличиха своите запаси, третирайки кюлчетата като стратегическо средство за защита срещу валутни и финансови кризи.

През 2025 г. цели 95% от анкетираните централни банки заявиха, че очакват глобалните златни запаси да се увеличат през следващите 12 месеца.

Причините, поради които централните банки инвестират в злато, са обяснени от Марта Басани-Прусик - директор "Инвестиционни продукти и валутни стойности" в Монетния двор на Полша.

"Един от ключовите мотиватори за централните банки е независимостта на цената на златото от паричната политика и кредитния риск. Също толкова важна е диверсификацията на активите и намаляването на дела на долара и другите валути в резервите", обясни тя.

Експертите посочват, че не всички централни банки отчитат пълния мащаб на своите покупки. Китай или Русия често са посочвани в този контекст. Някои пазарни наблюдатели интерпретират тези действия като част от подготовката за алтернативен паричен модел, в който златото би могло да играе много по-голяма роля от преди.

Източник: iStock

Повече злато от ЕЦБ

Информацията, че Полша сега държи повече злато от Европейската централна банка (ЕЦБ), не е само символична. ЕЦБ управлява паричната политика на еврозоната, но собствените ѝ златни резерви са относително ограничени и тежестта на притежаването на злато е основно върху националните банки на страните-членки.

Златните резерви на ЕЦБ възлизат на около 506,5 тона. На този фон мащабът на резервите на НБП, 550 тона, е впечатляващ и укрепва позицията на Полша в европейската финансова архитектура.

Критиците на мащабното придобиване на злато от НБП обаче посочват, че средствата, предназначени за покупката, биха могли да бъдат вложени в облигации, които генерират лихвен доход. Всъщност златото не осигурява текущ доход.

Рекордни цени и прогнози за 2026 г.

Покупките на НБП съвпаднаха с историческите рекорди за цената на златото. Въпреки че темпът на растеж на листването може да се забави през 2026 г., прогнозите на големите финансови институции остават оптимистични. ING оценява средната цена на около 4150 долара за унция, Deutsche Bank предвижда 4450 долара, а Goldman Sachs повишава прогнозата си до 4900 долара. В сценарий на силно глобално търсене JP Morgan допуска до 5300 долара за унция.

"Нарастващото търсене от централните банки е отговор на икономическото напрежение и динамичните геополитически промени. Въпреки че институционалните покупки не се превръщат директно в цени, те косвено влияят върху решенията на индивидуалните инвеститори", подчертава Басани-Прусик.

Полша няма намерение да спира

За НБП златото е елемент от дългосрочната стратегия за финансова сигурност на страната.

Както отбелязват експертите от Монетния двор на Полша, колкото по-голяма е несигурността на пазарите, толкова по-голям е интересът към активите, възприемани като "безопасно убежище". Нараства и осведомеността сред индивидуалните инвеститори за ролята на златото в дългосрочната защита на капитала.

Някои икономисти обаче се противопоставят на тази теза и смятат, че високият дял на златото може да не отговаря на нуждите от гъвкаво управление на резервите в съвременната икономика и средствата биха могли да бъдат по-добре разпределени в други, по-продуктивни инвестиции.

Достигането на 550 тона е важен етап, но съобщенията за по-нататъшни покупки показват, че Полша все още не е казала последната си дума. В свят на нарастващо геополитическо напрежение и променящ се финансов ред, златото отново се превръща в един от ключовите активи и Полша иска да бъде начело в тази игра.