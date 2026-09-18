Венецуела ще прехвърли златните си резерви в САЩ

Близо до споразумение се намират венецуелското правителство и опозицията, които преговарят за процеса по прехвърляне на златните резерви на централната банка на страната на стойност около 4 млрд. долара от "Bank of England" към Федералната резервна банка на Ню Йорк, пише "Файненшъл таймс".

Сделката, която се обсъжда, предвижда временното правителство на Делси Родригес да получи законен контрол над златото, но няма да има право да продаде незабавно запасите, посочват четирима души, запознати с преговорите.

Вместо това златото би могло да бъде използвано като обезпечение за правителствен заем за финансиране на разходи, включително за възстановяване след опустошителното двойно земетресение от юни.

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Потенциалното споразумение за златните резерви е един от първите конкретни резултати от подкрепяния от САЩ преговорен процес между временното правителство и опозицията.

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В случай, че сделката бъде финализирана, това ще сложи край на 7-годишния спор за златния резерв, започнал през 2019 г., когато САЩ, Великобритания и някои други правителства признаха опозиционния политик Хуан Гуайдо, тогавашен председател на Националното събрание, за легитимен президент на страната, предаде БТА.

От тогава опозицията претендира за контрол върху благородния метал, които венецуелската централна банка съхранява в трезорите на "Bank of England".

В даден момент правният спор стигна и до Върховния съд на Великобритания, припомня "Файненшъл таймс".

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Засега споразумението все още не е финализирано и процесът по изясняване на техническите детайли може да отнеме известно време, заявиха източниците.