Роналдо отсече: Най-добрият в историята съм, цифрите говорят сами

Кристиано Роналдо е убеден, че е най-добрият футболист в историята и смята, че постиженията му не получават заслуженото признание. 41-годишната португалска звезда коментира темата в интервю за CNN, след като в последните седмици се оказа в центъра на скандал, свързан с националния отбор на Португалия. Роналдо обвини селекционера Жорже Жезус, че не е спазил обещанието си и е представил невярна версия на събитията, довели до преждевременното му напускане на лагера на националния отбор.

Кристиано Роналдо изрази разочарование, че постиженията му не са оценени

„Хората не ценят формата, в която се намирам, головете ми“, заяви Роналдо пред CNN. Португалецът е отбелязал 980 гола в 1337 мача в кариерата си и продължава да преследва впечатляващи индивидуални постижения. Запитан дали мисли за границата от 1000 попадения, той подчерта, че не иска да се фиксира върху конкретно число.

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„Нещата трябва да се случват естествено. Ако съм вкарал 920 гола, 925, 930... най-добрият в историята съм аз, точка. Цифрите говорят сами за себе си. Ако стигна дотам (до 1000 гола), това е невероятно, цел, но не мисля дългосрочно“, заяви звездата.

„Не знам какво ще се случи утре. Може би ще се събудя демотивиран и няма да искам повече да играя, просто не знам“, допълни той.

В изявление за португалските медии, Роналдо представи своята версия за случилото се около напускането на националния отбор. В него нападателят даде да се разбере, че не възнамерява да се оттегля от представителния тим на страната си на този етап. Напротив, той се надява да получи възможност за "един или повече прощални мача", преди да приключи международната си кариера.

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