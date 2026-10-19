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"Жълти стотинки" и безсмислено наказание: Португалската федерация обяви съдбата на Роналдо

19 октомври 2026, 21:43 часа 1703 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Жълти стотинки" и безсмислено наказание: Португалската федерация обяви съдбата на Роналдо

Португалската футболна федерация обяви наказанието на Кристиано Роналдо. Както е известно, в края на септември 41-годишният нападател влезе в конфликт с националния селекционер Жорже Жезус, след като остана на резервната скамейка по време на мача с Норвегия в Лигата на нациите, въпреки че му е било "обещано" да играе поне половин час. Жезус казал на Роналдо да се загрее по време на мача, но нападателят така и не влезе в игра. По тази причина капитанът сметна, че треньорът не го е взел на сериозно, и по-късно заяви, че Жезус е нарушил второ обещание: да му се извини публично по време на пресконференцията преди следващия двубой.

Португалската федерация обяви наказанието на Роналдо

Тогава напрежението достигна своя връх, а Роналдо реши да си събере багажа и да напусне тренировъчния лагер преди мача на Португалия срещу Дания. По-късно той се извини на съотборниците си и феновете в дълго публично изявление, като призна, че решението му да напусне "мореплавателите" не може да остане без последствия. Самият Роналдо призова за подходящо наказание и заяви, че статутът му на образец за подражание дава още по-голяма причина действията му да бъдат оценени строго. Капитанът даде ясно да се разбере, че е готов да поеме последствията от напускането си, въпреки критиките си към начина, по който Жезус се е справил със ситуацията.

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Кристиано Роналдо

Преди седмица и половина Португалската федерация обяви, че официално е започнала дисциплинарно производство срещу Роналдо. Той трябваше остане отстранен, докато не бъде определено окончателното наказание. Сега вече решението е ясно. Федерацията наложи на Роналдо 30-дневно отстраняване и глоба от 255 евро. Предвид астрономическата му заплата, глобата е особено ниска, а се оказа, че той няма да пропусне нито една среща на "мореплавателите". Отстраняването, с обратна дата 30 септември - денят, в който Роналдо напусна, означава, че той ще бъде отново на разположение на 14 ноември, когато Португалия ще изиграе следващия си международен мач.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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