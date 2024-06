4-кратен носител на Шампионска лига напуска Манчестър Юнайтед

36-годишният централен защитник Еванс и 38-годишният трети вратар на тима Том Хийтън са в процес на разговори с клуба за потенциални нови договори. Младият атакуващ състезател Омари Форсън пък вече е получил предложение за нов контракт.

