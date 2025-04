Аморим развенча слуховете за трансфер на Бруно Фернандеш в Реал Мадрид

Откакто бе привлечен в Манчестър Юнайтед през 2022 година, Бруно Фернандеш се превърна в един от най-добрите играчи на Острова. Той има 95 гола и 82 асистенции в 278 мача с червената фланелка. Представянето на португалеца обаче е единственият лъч светлина на фона на мрака, който цари на "Олд Трафорд". Тимът преживява един от най-лошите си сезони в историята и в момента се намира на 13-а позиция в класирането.

През последните няколко месеца се появи информация, че Фернандеш е в етап от кариерата си, в който отчаяно иска да прибави големи титли към колекцията си, и може да напусне "Олд Трафорд", за да го направи. Португалецът бе свързван с преминаване в 15-кратния европейски шампион Реал Мадрид, тъй като мадридчани искат да подсилят халфовата си линия за следващия сезон.

ОЩЕ: Краят на една легенда: Юнайтед бута "Олд Трафорд"

Наставникът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим коментира слуховете около звездния си играч. Той настоя, че Фернандеш няма да напусне клуба през лятото, като същевременно подчерта важността му за отбора. Аморим категорично заяви пред медиите, че трансфер в Реал Мадрид няма да има. Относно желанието на Фернандес да печели титли, той добави: "Това е нашата задача. Искам Бруно тук, защото с играчи като него отново можем да спечелим Висшата лига. Той е на 30 години, но все още е в най-добрата си форма, играе 55 мача всеки сезон и участва поне в 30 гола, така че няма да ходи никъде."

🚨 Rúben Amorim: “Bruno Fernandes to Real Madrid? It will NOT happen. He’s going nowhere”.



“One day we want to win the Premier League again. So we want the best players to continue with us… and Bruno won’t leave, I already told him”. pic.twitter.com/NQSlW4pFIF