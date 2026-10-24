Арсенал се възползва от грешката на Ман Сити и се изравни по точки на върха във Висшата лига

Битката за титлата във Висшата лига се завърза! Шампионът Арсенал се възползва от грешката на Манчестър Сити, като записа успех с 2:0 срещу Евертън. По този начин "артилеристите" се изравниха по точки с "гражданите" на върха на класирането. Отборът на Микел Артета започна много силно и излезе напред в резултата благодарение на ранен гол. През втората част неочакван голмайстор сложи точка на спора. Срещата се изигра на фона на проливния дъжд в Лондон.

Арсенал не се затудни срещу Евертън

"Артилеристите" започнаха много активно и организираха няколко атаки в началните минути. Ранният им натиск скоро даде резултат, като още в 7-а минута Езри Конса се разписа за 1:0. Това е първият гол за Арсенал от статично положение за този сезон, след като през миналата кампания тимът често бележеше по този начин. Футболистите на Евертън отговориха и последва силен период в тяхна полза. Отборът на Артета обаче се организира добре в защита и не допусна гол, а след това отново пое инициативата. Последваха неточни удари на Нони Мадуеке и Еберечи Езе, както и решителни изяви на Джордан Пикфорд. В края на първата част грешка на Бен Уайт даде възможност на "карамелите" да изравнят, но те не се възползваха от нея. Така Арсенал се оттегли на почивката с гол аванс.

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През второто полувреме домакините продължиха да бъдат по-активни в предни позиции, но не успяха да стигнат до опасно положение. Микел Артета направи тройна смяна в 67-ата минута, която даде моментален резултат на развоя на събитията. Секунди по-късно Арсенал удвои преднината си, след като Бен Уайт намери Габриел Магаляеш в наказателното поле, а бразилецът не пропусна да се разпише с глава. В оставащите минути не се стигна до други сериозни опасности пред двете врати и така шампионите се поздравиха с успеха. По този начин Арсенал се изравни по точки с лидера в класирането Манчестър Сити, но "гражданите" водят по голова разлика.

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