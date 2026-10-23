Байерн Мюнхен потвърди лошите новини: Венсан Компани е припаднал на тренировка и е в болница

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е претърпял внезапен здравословен инцидент. Белгиецът припаднал на тренировъчната база на клуба, след което линейка го откарала в болница в Мюнхен. Инцидентът се случи, след като 40-годишният специалист се беше спрял да наблюдава част от тренировката на отбора до 23 години на Байерн Мюнхен, след като първият тим беше приключил. Малко преди това на тренировъчната база кацна хеликоптер.

Байерн потвърди за Компани

Малко след това клубът излезе с официална позиция, за да потвърди инцидента: "Венсан Компани трябваше да потърси медицинска помощ в петък, след като припадна по време на тренировката на аматьорския тим на Байерн. Старши треньорът на първия отбор е наблюдавал заниманието на втория тим. Компани ще премине през обстоен преглед в болницата и ще остане под медицинско наблюдение. Засега неговият треньорски щаб ще поеме ръководството на тренировките и мачовете."

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Всичко това се случва дни след като Компани се разболя от вирусна инфекция, която се отрази на здравето му. Въпреки това той продължи да изпълнява задълженията си, като изведе Байерн до разгромна победа с 6:1 над Лайпциг миналата събота. Според информацията, по време на този мач Компани е бил принуден да се излегне за кратко на дивана в съблекалнята на "Алианц Арена" както по време на полувремето, така и след финалния сигнал. В изявление пред журналистите след равенството 2:2 в сряда срещу Арсенал в Шампионската лига Компани призна, че се е натоварвал прекалено много, въпреки че не се е чувствал добре.

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