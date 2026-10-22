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Байерн потвърди лошите новини за една от големите си звезди - ще отсъства за неопределено време

22 октомври 2026, 17:41 часа 818 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Байерн потвърди лошите новини за една от големите си звезди - ще отсъства за неопределено време

Ръководството на Байерн Мюнхен потвърди лошите новини за един от основните си играчи. Баварците изигра оспорван мач с Арсенал, завършил 2:2 в Мюнхен, но зрелището беше засенчено от притесненията за звездния им нападател. Изненадващо Луис Диас започна срещата на пейката, а впоследствие стана ясно, че е изпитал дискомфорт по време на загрявката. Той все пак беше пуснат в игра в 68-а минута. Вечерта му обаче приключи бързо, тъй като трябваше да бъде сменен в 90-ата минута, напускайки терена с видимо изражение на неудовлетворение.

Байерн потвърди контузията на Луис Диас

Диас беше забелязан да седи на тревата в последните минути на мача, като даде знак на медицинския екип, че не може да продължи поради мускулни болки. Сега от Байерн обявиха състоянието на колумбиеца. Диас е с леко разкъсване на мускулни влакна в лявото бедро. Вследствие на това 29-годишното крило ще отсъства от терена за неопределено време. Очакват се повече подробности в следващите седмици, но по всяка вероятност Диас ще пропусне оставащите срещи на баварците преди международната пауза, която започва на 9 ноември.

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Луис Диас

Ситуацията остава тема за обсъждане сред ръководството на Байерн, тъй като крилото вече се бореше с лек проблем с физическата си форма преди двубоя с Арсенал. Решението да бъде използван като резерва сега е подложено на критика, особено предвид факта, че той не успя да издържи оставащите 20 минути от срещата.

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Байерн Мюнхен Луис Диас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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