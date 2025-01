Байерн отмъква без пари един от най-големите таланти на германския футбол

Германският колос Байерн Мюнхен е напът да отмъкне без пари един от най-големите таланти на местния футбол. Става въпрос за 19-годишния офанзивен полузащитник на Хофенхайм Том Бишоф. Това съобщи спортният журналист Флориан Платенберг. Според информацията следващата седмица младият халф ще премине задължителните медицински прегледи при баварците, след което официално ще подпише договора си с клуба.

Том Бишоф ще акостира на „Алианц Арена“ без трансферна сума. Причината е, че договорът му с настоящия му отбор Хофенхайм изтича след края на сезона. Полузащитникът получи предложение за удължаване на контракта, но категорично отказа да остане в тима. Причината е, че иска да премине в клуб, който да се бори за отличия, и който да бъде сред най-добрите в Европа. Сериозен интерес към Бишоф имаше и от страна на РБ Лайпциг, но младокът е избрал да продължи кариерата си в Байерн.

🚨🔴 EXCLUSIVE | Tom #Bischof will join FC Bayern!



The 19-year-old top talent from TSG Hoffenheim has decided on a free transfer to Bayern in the summer.



Medical is scheduled for next week.



Vincent Kompany and Max Eberl convinced the midfielder to make the move. Currently,… pic.twitter.com/Yg7gywKhCa