Байерн с първа оферта за Влахович, Ювентус я отхвърли

Според информациите ръководството на Байерн е изпратило оферта на стойност 50 милиона евро за бившия голмайстор на Фиорентина. Шефовете на Ювентус обаче категорично са отхвърлили предложението, тъй като искат пон 80 млн. за правата на 23-годишния футболист.

According to Serbian tabloid @telegrafrs, Dušan Vlahović is close to joining Bayern. Thomas Tuchel personally spoke with Vlahović and pointed out how much he wants him in the team. Talks between Bayern and Juventus are ongoing in a positive direction pic.twitter.com/GimzReqqsW

&