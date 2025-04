Флорентино Перес обърка плановете на Бразилия, Анчелоти може да остане без работа

Реал Мадрид е напът да приключи сезона без нов трофей в колекцията си. "Кралете" изпуснаха Купата на краля и Суперкупата на Испания в ръцете на Барселона, отпаднаха от Шампионска лига и сега им остава да се борят единствено в Ла лига. Но предвид факта, че трябва да наваксат изоставане от 4 точки пет мача преди края на първенството, вероятността и титлата от Ла лига да отиде в Каталуния изглежда все по-голяма.

Заради тези неуспехи, гарнирани с неубедителното представяне на отбора през целия сезон, се очаква Карло Анчелоти да бъде освободен от треньорските си задължения в края на сезона. Пред последните дни се разпространи новината, че Бразилската футболна федерация е постигнала споразумение с италианеца да поеме поста на нов старши треньор на националния им отбор от лятото. Според множеството информации трансферът на Карлето отвъд Океана беше сигурен, но сега този ход е поставен под съмнение.

Преминаването на Анчелоти в Бразилия е на ръба да пропадне. Според информация на "Relevo", от "Селесао" искат да направят назначението официално навреме за квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 г., които започват в началото на юни. Сега от Реал Мадрид си промениха мнението и не искат да позволят на мениджъра си да напусне, докато не приключи участието им на Световното клубно първенство този юли, както се смяташе първоначално.

ОЩЕ: Това, което Реал Мадрид прави, премина всички граници и трябва да приключи!

Още нещо, от Реал отказват на платят на Анчелоти сумата от 10 милиона евро, на която възлиза годишната му заплата и която му се полага, след като той ще напусне клуба година преди договорът му да изтече. Ръководството на мадридчани дори поискало от италианеца да се откаже от заплатата си за последната година от контракта му, тъй като напуска по собствено желание, съобщава "Марка". Междувременно "Селесао" не иска да плаща финансово обезщетение за услугите на италианеца.

В същото време, авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо съобщи, че президентът на мадридчани Флорентино Перес лично е блокирал преминаването на Анчелоти в Барселона. Според информацията опитният наставник се е договорил с бразилците без знанието на клуба.

🚨🛑 Real Madrid are currently blocking Carlo Ancelotti’s move to Brazilian national team.



The verbal agreement has been done for two days, Brazil expected Carlo to sign but Real were still not informed directly.



Real do NOT want to pay any exit fee for Ancelotti’s salary. pic.twitter.com/9XAq70W38z