Барса обвързва младата си суперзвезда с дългосрочен договор

Ръководството на Барселона ще обвърже с дългосрочен договор младата си суперзвезда Ламин Ямал. Това съобщи трансферния гуру Фабрицио Романо. По думите му двете страни са постигнали споразумение за удължаване на настоящия контракт на 17-годишния флангови футболист. Новият договор на Ямал ще бъде до лятото на 2031-ва като той ще получи и солидно увеличение на заплатата. Очаква се младият футболист да парафира контракта си в близките дни.

Барселона и представители на Ламин Ямал преговарят от известно време за подновяване на договора му. В крайна сметка агентът на футболиста е бил в офисите на каталунците вчера, за да уточни всички детайли по новия контракт. Договорът на крилото ще влезе в сила от юли, когато той ще навърши 18 години. Причината е, че непълнолетните футболисти са ограничени до 3-годишни контракти. Също така стана ясно, че от новия сезон Ямал ще носи фланелката с номер 10 на гърба.

