Барселона с официална жалба до УЕФА след загубата от ПСЖ (ВИДЕО)

Ръководството на Барселона подаде жалба срещу Пари Сен Жермен пред УЕФА във връзка с противоречивия транспарант, разгърнат от феновете на френския отбор преди началото на мача от Шампионска лига между двата клуба. На него беше изписана фразата "Масово клане по парижки", заедно с изображение на човек с фланелка на ПСЖ и ужасяваща маска, който, размахвайки резачка, разбиваше емблемата на каталунците. Барса разглежда това като недопустимо превишаване на границите на спортното състезание.

Барселона се възмути от хореографията на феновете на ПСЖ

Феновете на Париж се вдъхновиха от известния герой "Ледърфейс" от филма на ужасите "Тексаското клане", като заимстваха маска, асоциирана с Майкъл Майърс от поредицата "Хелоуин". Резултатът съчетаваше ужасяващи образи с пряка провокация към Барселона. Според вестник "Sport" ръководството на каталунския клуб е счело, че транспарантът е нещо много повече от обикновена психологическа игра или средство за разпалване на страстите сред феновете. Те смятат, че той е престъпил допустимите граници на изразяване на спортно съперничество и именно това ги е подтикнало да предприемат официални действия.

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🇫🇷🪚 Amazing tifo by the PSG ultras at home against Barcelona tonight! https://t.co/COXFR9gWqM — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 20, 2026

В същността си позицията на Барселона е отказ да позволи съперничеството между двата отбора да прерасне в сцени, които излизат извън границите на спортната подкрепа. Оттук и фокусът върху подаването на жалба до УЕФА веднага след края на мача. В репортажа не се дават подробности за възможни санкции или официална реакция от страна на Пари Сен Жермен.

Спорът възникна преди мача, който завърши с победа за Пари Сен Жермен с 4:2. Дезире Дуе, Люка Ернандес, Витиня и Фабиан Руис отбелязаха головете за френския отбор. Барселона два пъти изравни резултата чрез Шави Еспарт и Ламин Ямал, но в крайна сметка претърпя първото си поражение за сезона, с което приключи серията си от 11 поредни победи. И двата отбора ще трябва да се възстановят бързо, тъй като през уикенда ги очакват важни мачове в съответните им първенства. ПСЖ ще се изправи срещу Лион в сблъсък между отбори от върха на Лига 1, докато Барселона ще бъде домакин на Реал Мадрид в поредното издание на Ел Класико.

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