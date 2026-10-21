Голяма звезда на ПСЖ може да пропусне целия сезон, след като получи контузия срещу Барселона

В Пари Сен Жермен са на нокти заради Хвича Кварацхелия, след като крилото получи контузия по време на мача срещу Барселона. Грузинската звезда бе принуден да напусне терена в силни болки. Инцидентът се случи малко преди да изтече един час от мача, когато Кварацхелия се връщаше назад, за да се бори за топката с крайния защитник Шави Еспарт. Дясното му коляно сякаш се заклещи странно в тревата по време на защитния сблъсък, което го накара да се гърчи от силна болка.

В ПСЖ очакват лоши новини за Кварацхелия

Медицинският екип веднага се втурна на терена, за да окаже помощ на видимо измъченият нападател. Неспособен да стъпи на десния си крак, той трябваше да бъде подкрепян, докато бавно куцаше по тунела към съблекалнята. Настроението във френската столица бързо се промени от празненство към дълбока загриженост след последния съдийски сигнал. Медицинският екип на клуба отказа да прави прибързани заключения, като изчака отокът да спадне, преди да проведе подробни изследвания. "MadeInFoot" съобщава, че към момента е трудно да се даде прогноза относно точната тежест на контузията. Първите признаци зад кулисите обаче бяха изцяло песимистични.

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Кварацхелия може да отсъства до края на сезона

Междувременно, според "L'Equipe", подробните изследвания са породили сериозни опасения в лагера на играча, че нападателят е разкъсал предна кръстна връзка. Ако тези най-лоши подозрения се потвърдят, грузинецът може да отсъства до края на сезона. Загубата на Кварацхелия би била огромна пречка за тактическите планове на Луис Енрике. Крилото изигра ключова роля в Шампионска лига миналия сезон, утвърждавайки се като един от най-опасните играчи в европейския футбол.

В сряда Кварацхелия трябва да премине решаващо ЯМР изследване, за да се определи точният мащаб на проблема с коляното му. Резултатите ще определят непосредственото му бъдеще и дали ще се наложи операция за възстановяване на увреждането. Парижаните трябва бързо да се прегрупират преди серията от тежки мачове в първенството и в европейските турнири. Енрике ще бъде принуден да пренареди атаката си, докато чакат официалния медицински доклад. Феновете на ПСЖ ще се надяват отчаяно на чудо, но всичко сочи към дълъг път към възстановяването.

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