Спорт:

Часове преди церемонията за "Златната топка": Везните се наклониха в една посока

24 октомври 2026, 20:55 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Часове преди церемонията за "Златната топка": Везните се наклониха в една посока

Изглежда все по-вероятно, че тазгодишният носител на "Златната топка" ще бъде един от Хари Кейн, Ламин Ямал или Килиан Мбапе. Ямал определено се нареди сред претендентите. През миналия сезон той отбеляза 16 гола и даде 11 асистенции в испанското първенство, като Барселона защити титлата си в Ла Лига с относителна лекота. 19-годишният футболист спечели и Суперкупата, преди да помогне на Испания да спечели Световното първенство в Северна Америка - постижение, което в миналото е играло значителна роля при определянето на победителя.

Промяна в прогнозите дни преди церемонията

Въпреки това нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е големият фаворит на букмейкърите след рекорден сезон, в който отбеляза 73 гола в 65 мача във всички турнири. Така според някои сайтове шансовете на Ламин Ямал да спечели "Златната топка" се промениха драстично през последните часове, като коефициентът за звездата на Барселона спадна от 9/4 до 5/1 преди церемонията по връчването на наградите в понеделник.

ОЩЕ: Левандовски посочи тазгодишния носител на "Златната топка" и похвали две звезди от бившия си клуб

Златна топка

Накратко, някои смятат, че вероятността тийнейджърът да спечели наградата е по-малка. Победата на Хари Кейн в класацията преди церемонията по връчването на "Златната топка" може да е повлияла на коефициентите. Фактът, че Кейн беше обявен за носител на наградата "100 MARCA" само няколко дни преди церемонията по връчването на "Златната топка", със сигурност е възможен фактор. Наградата се определя от жури, съставено от международни журналисти, бивши футболисти и треньори. Общо 226 гласоподаватели избраха своите 15 фаворити измежду 100-те номинирани, като за първото място се дават 30 точки, за второто - 25, а за третото - 23. Кейн спечели с 3 962 точки, което е само с 25 повече от Ямал (3 937), но резултатът може да даде представа за това как ще се развие гласуването за в понеделник.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Неймар посочи най-добрия футболист в момента

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Барселона Златна топка Хари Кейн Ламин Ямал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес