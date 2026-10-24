Часове преди церемонията за "Златната топка": Везните се наклониха в една посока

Изглежда все по-вероятно, че тазгодишният носител на "Златната топка" ще бъде един от Хари Кейн, Ламин Ямал или Килиан Мбапе. Ямал определено се нареди сред претендентите. През миналия сезон той отбеляза 16 гола и даде 11 асистенции в испанското първенство, като Барселона защити титлата си в Ла Лига с относителна лекота. 19-годишният футболист спечели и Суперкупата, преди да помогне на Испания да спечели Световното първенство в Северна Америка - постижение, което в миналото е играло значителна роля при определянето на победителя.

Промяна в прогнозите дни преди церемонията

Въпреки това нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е големият фаворит на букмейкърите след рекорден сезон, в който отбеляза 73 гола в 65 мача във всички турнири. Така според някои сайтове шансовете на Ламин Ямал да спечели "Златната топка" се промениха драстично през последните часове, като коефициентът за звездата на Барселона спадна от 9/4 до 5/1 преди церемонията по връчването на наградите в понеделник.

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Накратко, някои смятат, че вероятността тийнейджърът да спечели наградата е по-малка. Победата на Хари Кейн в класацията преди церемонията по връчването на "Златната топка" може да е повлияла на коефициентите. Фактът, че Кейн беше обявен за носител на наградата "100 MARCA" само няколко дни преди церемонията по връчването на "Златната топка", със сигурност е възможен фактор. Наградата се определя от жури, съставено от международни журналисти, бивши футболисти и треньори. Общо 226 гласоподаватели избраха своите 15 фаворити измежду 100-те номинирани, като за първото място се дават 30 точки, за второто - 25, а за третото - 23. Кейн спечели с 3 962 точки, което е само с 25 повече от Ямал (3 937), но резултатът може да даде представа за това как ще се развие гласуването за в понеделник.

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