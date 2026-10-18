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Неймар посочи най-добрия футболист в момента

18 октомври 2026, 15:27 часа 2354 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Неймар посочи най-добрия футболист в момента

Бразилската суперзвезда Неймар даде мнението си по въпроса за най-добър играч в света в навечерието на церемонията по връчването на "Златната топка". 34-годишният футболист изрази своя избор в профила си в социалните мрежи, като сподели статистическо сравнение между текущата кампания на сензацията на Барселона Ламин Ямал и най-успешния си сезон в ПСЖ. Неймар тагна испанския национал и написа: "Най-добрият в света."

Неймар определи Ямал като най-добрия играч в света

Неймар сподели публикация от платформата "Sofascore", в която се подчертават осемте гола и девет асистенции на Ямал в 10 мача през този сезон. Испанецът обаче увеличи сметката си още повече при вчерашната победа на Барселона с 5:2 над Реал Бетис, като отбеляза първия гол и даде асистенция за друг. Неймар, от своя страна, отбеляза 25 гола и 16 асистенции в 27 мача през дебютния си сезон 2017/18 в ПСЖ. Двамата играчи притежават най-високите рейтинги за един сезон в архивите на "Sofascore", според споделеното сравнение, като сезоните на Меси в Барселона също фигурират сред водещите представяния. Ямал записа 24 попадения и 18 асистенции в 45 участия през 2025/26.

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Подкрепата на Неймар има допълнително значение за Ямал, който неведнъж е наричал бразилеца свой идол и основно влияние върху стила му на игра. Талантът, дрибълът и креативността на тийнейджъра често са били сравнявани с тези на бразилеца. 19-годишният футболист се превърна в един от основните претенденти за "Златната топка", след като продължава да впечатлява с изявите си за Барселона и националния отбор на Испания. За Ямал, който вече се е утвърдил като един от най-влиятелните играчи на каталунците, подкрепата от футболист, на когото е възхищавал още като дете, е поредният значим етап в неговия път към върха на футбола.

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Барселона Златна топка Неймар Ламин Ямал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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