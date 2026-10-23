Левандовски посочи тазгодишния носител на "Златната топка" и похвали две звезди от бившия си клуб

Опитният нападател Роберт Левандовски посочи своя фаворит за "Златната топка" тази година. Полският национал изрази подкрепата си за бившия си съотборник в Барселона Ламин Ямал да спечели. Той също така похвали нивото на игра на Хари Кейн и Майкъл Олисе от бившия си клуб Байерн Мюнхен. Левандовски чупеше рекорди с екипа на баварците между 2014 и 2022 година, а след това защитаваше цветовете на каталунците до миналото лято.

Левандовски подкрепя 19-годишния Ямал за "Златната топка"

Левандовски заяви в интервю пред "The Athletic": "Разбира се, подкрепям Ламин да спечели "Златната топка", защото е невероятен, особено за възрастта си." След това той коментира своя наследник на "Алианц Арена": "Хари Кейн дойде в Байерн в разцвета на кариерата си и това, което прави, е невероятно, както и броят на головете, които отбелязва, особено като се има предвид, че на Байерн им липсваше такъв тип нападател след моето напускане. А с неговото присъствие те се представят отлично."

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Левандовски засипа с похвали Майкъл Олисе

За френската звезда на баварците той каза: "Олисе, за мен, е играч, който те кара да кажеш: "Уау". Той е играчът, способен да промени хода на мача. И мисля, че тази игра и сътрудничеството между Кейн, Олисе и Луис Диас са като перфектната комбинация. Олисе има страхотно бъдеще пред себе си. Знам, че всички говорят за Ламин, но аз понякога се опитвам да обръщам внимание на различни играчи и да забелязвам неща, които все още не са забелязани от всички. За мен, ако Олисе беше отбелязал един-два гола на Световното първенство, може би и той щеше да бъде най-силният кандидат за спечелване на "Златната топка", редом с Ламин или Хари Кейн."

Говорейки за бившия играч на Кристъл Палас, Лева продължи: "Решенията му са перфектни. Той знае кога е подходящият момент, знае кога трябва да стреля, за да вкара гол, знае кога да подаде топката и какъв пас да направи. Обичам да гледам Ламин, но обичам и да гледам Олисе, както и да следя начина, по който и двамата играят."

"Байерн са невероятни"

Относно нивото на баварския отбор той каза: "Като гледам как играха миналия сезон, мисля, че единственото, което липсваше на Байерн, беше титлата в Шампионска лига. И ако я бяха спечелили, може би това щеше да се възприеме като нещо подобно на това, което ние постигнахме през 2020 година, когато спечелихме всичко, защото те показаха невероятно представяне. Начинът, по който Байерн се развива, е невероятен, и всеки може да се поучи от него и да се опита да върви по стъпките им."

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