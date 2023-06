Челси привлече нов нападател - 17-годишен национал на Ямайка (ВИДЕО)

Ричардс направи дебюта си при мъжете на международно ниво през март, като оттогава насам натрупа три мача за родината си. Той взе участие и в приятелската среща с Катар по-рано през този месец. Футболистът от Ямайка има 31 мача и 9 асистенции за отбора на Кингстън Колидж.

Chelsea Football Club have completed the signing of Jamaica international Dujuan ‘Whisper’ Richards, who will join the club next season following his 18th birthday. ✍️