Димитър Бербатов с безмилостна критика към Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Легендата на българския футбол и бивш играч на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов даде остра оценка на бившия си клуб след унизителната загуба в Шампионска лига с 1:4 като гост на Комо. В интервю за TNT Sports голмайсторът ни даде безмилостна оценка за това колко категорично гостите бяха превъзходени: "Беше ужасна, ужасна вечер. Ужасен мач за Юнайтед, нищо не се случваше, а Комо превъзхождаше по всеки възможен начин. По отношение на головете, отнемането на топката, владението на топката, самочувствието. Всичко беше на страната на Комо."

Бербатов: Изглеждаха като мъже срещу деца

Само осем дни след като допуснаха гол още в първата минута срещу Атлетико Мадрид, футболистите на Майкъл Карик бяха пробити след 118 секунди от Нико Пас. Тази грешка ги превърна в първия английски клуб в историята, допуснал гол в рамките на две минути в две поредни срещи от големите европейски турнири. Анализирайки ранното попадение на домакините и пространството, предоставено на Пас, той добави: "Днес не изглеждаше, че всички дават най-доброто от себе си на терена. Комо просто се забавляваха. Изглеждаше като мъже срещу деца."

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Слабото представяне повдига по-дълбоки въпроси

Единствено утешителният гол в добавеното време, отбелязан от влезлия като резерва Джошуа Зиркзее, спаси гостите от повторение на най-тежката им загуба в Шампионска лига - 0:4 от Барселона през 1994 година. Зиркзее замени капитана Бруно Фернандеш в средата на второто полувреме, докато новите попълнения Матеуш Куня и Андрей Сантос бяха сменени още на почивката. Фокусирайки се повече върху начина, по който се стигна до поражението, отколкото върху самия резултат, Бербатов отбеляза: Понякога не става въпрос за загубата, а за това как губиш, и днес точно това беше важното - как загубихме този футболен мач. След подобно представяне хората питат: "Дали това са подходящите играчи, за да се състезават на най-високо ниво? Дали това е подходящият треньор? Дали това е правилният път?" Разбира се, след мачове като този хората ще кажат, че ни трябват повече играчи, по-добри играчи, това и онова. Какво можеш да кажеш след такова представяне?"

Срамният резултат от сряда оказва огромен натиск върху изпадналия в затруднение наставник Майкъл Карик преди мача от първенството през уикенда срещу Борнемут. След края на двубоя треньорът изглеждаше, че игнорира играчите си, докато се приближаваше към привържениците, дошли да подкрепят отбора като гости, като многократно вдигаше ръце в знак на извинение. Тези сцени веднага предизвикаха сравнения с реакцията на Оле Гунар Солскяер след загубата с 1:4 от Уотфорд през ноември 2021 г., която предшестваше уволнението му 24 часа по-късно.

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