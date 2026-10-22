В Манчестър Юнайтед имат нов фаворит за заместник на Майкъл Карик

Има нов фаворит за наследник на Майкъл Карик на "Олд Трафорд". Манчестър Юнайтед преживя кошмарна вечер край езерото Комо, където отборът на Сеск Фабрегас победи с 4:1 в Шампионска лига. Италианците отправиха осем удара в рамката на вратата и можеше да направи резултата още по-тежък за футболистите на английския гранд, които отбелязаха почетен гол в добавеното време на второто полувреме чрез влезлия като резерва Джошуа Зиркзее. След поражението вниманието неизбежно се фокусира върху позицията на Карик, като натискът върху него вече се засили поради последните резултати. И изглежда, че има редица кандидати, които биха могли да го заменят, ако Юнайтед вземе решение.

Има ясен фаворит за следващ мениджър на Манчестър Юнайтед

Според "Oddschecker" бившият треньор на Нюкасъл - Еди Хау, е основният кандидат да поеме поста от Карик на "Олд Трафорд", ако се стигне до промяна. В информацията се сочи, че в Юнайтед са провели вътрешни дискусии за замяната на Карик с Хау. От своя страна се смята, че Хау проявява интерес към завръщане край тъчлинията, след като напусна поста си като главен треньор на Нюкасъл в края на юли. Другият вариант е Антонио Конте, който на няколко пъти заяви, че има готовност да поеме отбора.

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Още три варианта за заместник на Карик

Треньорът на Брайтън Фабиан Хюрцелер, бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман и бившият мениджър на Ипсуич Кийрън Маккена също са сред водещите кандидати. С изключение на Хюрцелер, и четиримата в момента са без работа, като всички са напуснали предишните си клубове или в края на миналия сезон, или по време на предсезонната подготовка, или в случая с Нагелсман след неуспешната кампания на Германия на Световното първенство. Сега Сър Джим Ратклиф и INEOS ще трябва да успеят в нещо, което не са успявали да постигнат в Юнайтед от близо четири години - да назначат главен треньор, който да донесе траен успех на отбора.

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