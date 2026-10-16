След сравненията с Гьобелс: Реал Мадрид призова за незабавната оставка на президента на Ла Лига

Ръководството на Реал Мадрид поиска незабавната оставка на президента на Ла Лига Хавиер Тебас, след като той сравни подхода на "кралския" клуб с този на Йозеф Гьобелс - прословутия нацистки лидер на пропагандата. Малко по-рано Тебас излезе с публикация в социалните мрежи, в която сравни комуникационната стратегия на мадридчани и на клубния телевизионен канал с тази, използвана от Гьобелс, който беше министър на пропагандата в нацистка Германия.

Тебас определи технихите на Реал Мадрид като тези на Гьобелс, "кралете" не закъсняха с отговора си

Изказванията на Тебас идват, след като ден по-рано клубният канал на Реал Мадрид обяви "война" на съдиите в Испания и заяви, че Ла Лига се опитва да накаже клуба. В профила си в "Х" той написа следното, като поясни, че прави сравнение с пропагандните техники, а не с идеологията: "Ръководството на Реал Мадрид дирижира оркестър от говорители, а Реал Мадрид ТВ води хора. Партитурата им е винаги една и съща: подбират моментите, които им устройват, повтарят оплакванията, подхранват подозренията и сочат с пръст враговете. Този метод напомня на пропагандните механизми, използвани от Гьобелс: систематично повторение, създаване на образ на враг и подчиняване на фактите на наратива."

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"Липса на неутралност, уважение и безпристрастност"

Отговорът на Реал Мадрид не закъсня. В обширно изявление "кралете" определиха изказванията на Тебас като дълбоко обидни и морално отвратителни. От Мадрид заявиха, че го считат за неспособен да продължи да заема поста си като шеф на испанската Ла Лига и вицепрезидент на Испанската футболна федерация и го призоваха да се оттегли и от двете длъжности.

"Повторното поведение на Хавиер Тебас демонстрира липса на неутралност, уважение и безпристрастност, което е несъвместимо с институционалните му отговорности", гласи част от изявлението на Реал. "Непрестанните му атаки срещу Реал Мадрид и онези, които изискват прозрачност и реформи, представляват, според нашия клуб, истинско бедствие за испанския футбол. Реал Мадрид счита, че повтарящите се изявления и поведението на Хавиер Тебас биха били неприемливи във всяка европейска спортна институция, ръководена от принципите на уважение, неутралност и почтеност, и че те го дисквалифицират институционално от възможността да продължи да заема постовете, които заема."

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