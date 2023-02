Джордан дари 10 милиона долара на благотворителна организация

От организацията разкриха, че това е най-голямото дарение, което е получавала в своята 43-годишна история. Майкъл Джордан се надява, че по този начин ще даде пример на още много хора да започнат да даряват средства, за да направят живота на децата с критични заболявания малко по-добър.

In honor of his 60th birthday, our Chief Wish Ambassador Michael Jordan makes the largest individual donation in Make-A-Wish history – $10M! A supporter since '89, his bday wish is to inspire others to help grant more wishes. Join MJ: https://t.co/xRMm3MktP0 #MJWish pic.twitter.com/PEG0hS9jur