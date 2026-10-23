Добре познат англичанин е новият фаворит за Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед е във все по-сериозна криза, като не успя да запише победа в последните си 7 мача. "Червените дяволи" загубиха от Комо в третата си среща от предварителната фаза на Шампионска лига и въпросителните около мениджъра Майкъл Карик стават все по-големи. А според "Сън" на Острова вече има нов фаворит за поста мениджър на Манчестър Юнайтед и това е Еди Хау.

Еди Хау е новият фаворит за Манчестър Юнайтед

Според информациите на Острова желанието на Манчестър Юнайтед да привлече Еди Хау идва от футболния директор на клуба Джейсън Уилкокс. При евентуална раздяла с Майкъл Карик, Уилкокс иска новият мениджър на "червените дяволи" да има опит във Висшата лига. Затова, освен Хау, в неговия списък попадат още Антонио Конте, Унай Емери и Фабиан Хюрцелер. Конте вече е дал съгласието си да поеме Ман Юнайтед. Но Емери и Хюрцелер водят съответно Астън Вила и Брайтън и към момента няма информация те да искат да оставят настоящите си клубове.

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Ман Юнайтед е свързван и с Юлиан Нагелсман

Еди Хау е добре познато лице на Висшата лига, като през последните години води Нюкасъл и Борнемут. с "черешките" той успя да се задържи в средата на класирането, докато със "свраките" стигна дори до елиминации в Шампионска лига. Но според "Дейли Телеграф" директорът по трансферите Кристиан Вивел иска да бъде привлечен Юлиан Нагелсман. А той не попада в графата с наставници с опит във Висшата лига. Явно в Манчестър Юнайтед има разминавания в мннието на някои от ръководните фигури за това кой трябва да бъде новият старши треньор. Но Уилкокс е по-високо в йерархията и до момента се спазва неговото желание.

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