Доналд Тръмп може да се окаже единственият носител на "Наградата за мир" на ФИФА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да остане първият и единствен носител на Наградата за мир на ФИФА. По време на жребия за Мондиал 2026, който се проведе във Вашингтон през декември 2025 година, председателят на световната футболна федерация Джани Инфантино връчи приза на американския държавен глава. Наградата беше обявена изненадващо през миналия ноември, след като Тръмп не беше номиниран за Нобеловата награда за мир, която публично беше пожелал.

ФИФА може да премахне "Наградата за мир"

Тази постъпка предизвика сериозно недоволство от страна на футболната общност и за пореден път демонстрира намесата на политиката в спорта. Според мнозина това бе част от "подмазването" на швейцареца към американския президент с цел спокойна подготовка и провеждане на Световното първенство САЩ, Мексико и Канада, през миналото лято. Нововъведеният приз, специално за Тръмп, се оказа основен аргумент на тази теория и допълнително засили натиска върху Инфантино, който се бори за поста си.

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ФИФА има строги правила за политическа неутралност и Инфантино беше обвинен в нарушаване на тези правила, когато заяви, че Тръмп "определено е заслужавал" да спечели наградата. По тази причина Съветът на световната федерация, който се събра на заседание в Цюрих през изминалата седмица, обмисля да наложи забрана наградата да се връчва на политически лидери или напълно да я премахне. Крайното решение ще бъде взето през декември.

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