Вицепрезидентът на ФИФА се съмнява, че Джани Инфантино е подходящ за президент въпреки извиненията му

Съветът на ФИФА се събра в Цюрих през тази седмица за първи път, след като излезе наяве тайното предложение на президента Джани Инфантино за "ФИФА Форуърд Ентерпрайз" (FFE). Съгласно идеята, която бе отхвърлена в рамките на няколко дни, част от търговските права на световната футболна федерация щяха да бъдат прехвърлени на частна инвестиционна фирма. По време на тричасова и половина среща Инфантино отговаряше и на въпроси относно отложеното наказание с червен картон на американския нападател Фоларин Балогун, Наградата за мир за Доналд Тръмп и финансирането на националните федерации.

Джани Инфантино поднесе извинение, но остава под сериозен натиск

Няколко часа по-късно ФИФА публикува видеоизявление на Инфантино. Той отказа да говори с медиите или да отговаря на въпроси от тях. Във видеото на ФИФА той се извинява за тайното си предложение: "На първо място, аз се извиних за грешките, които допуснахме във връзка с процеса на комуникация и консултации по проекта "ФИФА Форуърд Ентерпрайз", което доведе до много последствия. Но важно е да се помни, че това беше предложение, а по никакъв начин не и сключена сделка, което всъщност имаше за цел да даде възможност на ФИФА да инвестира повече в нашите членски федерации, а не да замести подкрепата от съществуващите ресурси."

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Малко след това вицепрезидентът на ФИФА и председател на Футболната асоциация на Англия Деби Хюит обясни, че много въпроси са останали без отговор от страна на Инфантино, а и той не е предоставил поисканите документи относно спорния си план. Впоследствие стана ясно, че швейцарецът поясни, че ще отговори на повечето запитвания в писмен вид в удачен за него момент. Хюит пък бе категорична, че Инфантино не е подходящ за президент на ФИФА, ако не се обоснове правилно, и това е било обсъдено на заседанието.

Както е известно, управляващият орган на европейския футбол УЕФА е един от най-острите критици на Инфантино и многократно го е призовавала да подаде оставка. От централата са подготвили наказателно производство срещу швейцареца и са подали иск в три американски съда за разкриване на всички документи, свързани с "ФИФА Форуърд Ентерпрайз". Хюит се надява, че Инфантино сега ще предостави доброволно документите, за да може Съветът да разбере какво се е случило.

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