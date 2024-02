Дори президентът на Франция и емирът на Катар не могат да убедят Мбапе да остане в ПСЖ

Тази вечер Мбапе и няколко негови съотборници в ПСЖ са поканени на официална вечеря в Елисейския дворец. На нея ще присъстват президентът на Франция Еманюел Макрон, както и емирът на Катар Тамим бин Хамад ал Тани. По време на събитието обаче няма да бъде обсъждано бъдещето на Килиан Мбапе, предадоха медиите в страната.

The Emir of Qatar, Nasser Al-Khelaïfi, and Emmanuel Macron do not plan to take advantage of the opportunity to revive the subject of an extension at PSG for Kylian Mbappé in tonight’s dinner. PSG has understood Mbappé’s choice.



