Един срещу четирима: Меси спаси Интер Маями на старта на Световното клубно първенство (ВИДЕО)

Скучно начало на Световното клубно първенство по футбол в САЩ, след като отборите на Интер Маями и Ал Ахли завършиха при резултат 0:0 в откриващия мач на турнира на ФИФА. Двата тима не успяха да си отбележат голове пред множество празни места на "Hard Rock Stadium" в Маями. Горещото време и умората в двата тима оказаха влияние на представянето на терена, където темпото на игра бе далеч от впечатляващо. А голове също не паднаха, макар и да имаше ситуации пред двете врати.

Ал Ахли бе категорично по-добрият отбор на терена, като заслужаваше повече победата. Все пак Интер Маями участва в турнира заради решение на ФИФА като представител на страната домакин - нещо, което според мнозина е направено заради голямата звезда Лионел Меси. Шампионът на Египет и на континента Африка получи дузпа в края на първото полувреме, но Трезеге изпусна от бялата точка. Ал Ахли направи още няколко пропуска, а в 95-ата минута се наложи 38-годишният Меси сам да спира атака на Ал Ахли от четирима играчи, за да може Интер Маями да избегне загубата.

STILL UNBELIEVABLE!!



38 year old Leo Messi defending 1v4 and saving Inter Miami in the 95th minute last night



No one can pull this off, he does it all on his own. INCREDIBLE 😱🐐 pic.twitter.com/CC8epaZl2p