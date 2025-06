Фамозен 9-голов спектакъл, пълен с шедьоври, прати Испания на финал срещу Португалия в Лига на нациите!

Извънземно шоу! Едва ли има друго словосъчетание, с което може да се определи полуфиналът между Испания и Франция за Лига на нациите. На „MHP Арена“ в Щутгарт "Ла Роха" постигна драматичен успех с 5:4. Възпитаниците на Луис де ла Фуенте прегазиха съперника до 55-ата минута, когато поведоха с 4:0. Малко по-късно Килиан Мбапе намали изоставането на "петлите", но с второто си попадение в мача Ламин Ямал възстанови разликата от 4 гола. До края французите се разписаха три пъти, за да съхранят интригата до последния съдийски сигнал.

Срещата стартира динамично с опасни положения и в двете посоки. В 12-ата минута бомбастичен шут на Ернандес срещна напречния стълб. Малко по-късно Дуе и Уилямс се отчетоха с пропуски. В средата на полувремето комбинация между Ямал, Оярсабал и Уилямс бе завършена от последния за 1:0. 180 секунди по-късно Микел Оярсабал направи втора асистенция, която този път беше материализирана от Микел Мерино.

ОЩЕ: Треньор на Роналдо изуми: Не Мбапе, Дембеле или Ямал, а друг заслужава "Златната топка"

"Everybody is better than Lamine Yamal until they have to play against Lamine Yamal" pic.twitter.com/V4U2BXDbT7