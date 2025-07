Дъщерята на генерал Келог: Това е отговорът на Путин на ултиматума на Тръмп

Отговорът на Владимир Путин на поставения от президента Доналд Тръмп краен срок за прекратяване на огъня в Украйна, е ясен - този отговор бе масираната атака на руснаците срещу Киев от последната нощ. Това заяви Меган Мобс, дъщерята на специалния представител за Украйна генерал Кийт Келог, която е силно ангажирана от години с подкрепа за нападнатата от Путин държава. Ето какво написа тя в социалната мрежа X на 31 юли:

"Не се заблуждавайте, това е отговорът на Путин на крайния срок на президента Тръмп. Той пробва решителността и силата на Америка. Не трябва да бъдем безпомощни."

Kyiv is under massive drone attack. Make no mistake, this is Putin’s response to President Trump’s deadline. He is testing American resolve and strength. We must not be found wanting.