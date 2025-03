Фенербахче постави на колене съперник за 30 минути и се възползва от гаф на Галатасарай (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче постигна много важен успех с категоричното 3:0 над Анталияспор в двубой от 26-ия кръг на Суперлигата на Турция. "Жълтите канарчета" отбелязаха и трите си попадения до 30-ата минута на мача, с което убиха интригата, и се възползваха от грешна стъпка на лидера Галатасарай. "Джим Бом" завърши 3:3 при визитата си на Касъмпаша и загуби ценни точки. "Лъвовете" вече водят не с 6, а с 4 пункта пред вечния си враг.

На "Шюкрю Сараджоолу" Фенербахче бе воден от Салваторе Фоти - помощник на Жозе Моуриньо, който е наказан за 4 мача заради обиди към четвъртия съдия и към Галатасарай след дербито. Феновете на "жълто-сините" от своя страна изразиха подкрепата си към Специалния с транспарант.

