Феномен: Никой не може да стъпи и на малкия пръст на Меси по голове от дистанция

От сезон 2017/18 насам Меси има 40 шампионатни гола извън пеналтерията. Това е с два пъти повече от следващия футболист в тази класация, който има 20 попадения. Аржентинецът е изключителен майстор на изстрелите от дистанция, а това е видно и от головете и статистиката.

През този сезон Меси има 19 гола за ПСЖ в Лига 1, като е отбелязал 11 гола и е направил 10 асистенции. Той вкара победния гол за ПСЖ при драматичната победа над Лил след фантастично изпълнен пряк свободен удар в 95-ата минута.

Това бе поредното попадение на Меси от пряк свободен удар - друго много голямо оръжие на аржентинеца. Нападателят е с основна роля в състава на ПСЖ, но не е ясно дали ще остане на "Парк де Пренс" и след края на сезона. В момента Меси е в Барселона и се спекулира, че готви завръщането си на "Камп Ноу".

