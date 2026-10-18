Илия Груев изгледа от пейката поредния срамен резултат за Манчестър Юнайтед

Отборът на Манчестър Юнайтед удължи серията си без победа във Висшата лига на пет мача. Възпитаниците на Майкъл Карик завършиха наравно 1:1 при гостуването си на Лийдс на "Елън Роуд". Брайън Мбемо даде аванс на гостите, но по-активната игра на йоркширци в началото на втората част стигна за точката. Българският национал Илия Груев, който играе в редиците на Лийдс, изгледа двубоя от пейката. Така Юнайтед остава на 13-а позиция във временното класиране, докато йорширци се изкачиха до 7-о място.

Лийдс се добра до точката срещу Ман Юнайтед

Отборът на Майкъл Карик първи погледна към съперниковата врата. Това се случи около десетата минута, когато Бруно Фернандеш изпълни две статични положения, но и двете не създадоха проблем на стража на йоркширци Джеймс Трафърд. По-голяма част от първото полувреме премина без сериозни опасности пред двете врати. След половин час игра Брайън Мбемо отправи неточен удар на сметката на гостите. Малко след това отново той стреля, но Трафърд улови. Натискът на Юнайтед се засили и крайна сметка даде резултат в 35-а минута, когато Юри Тилеманс асистира на Брайън Мбемо. Лийдс опита да изравни, но така и не успя и се оттегли на почивката с гол пасив.

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Второто полувреме започна с натиск от страна на йоркширци, който доведе до няколко центрирания, които бяха отразени от бранители в червено. По-активната игра на домакините бързо даде желания резултат, тъй като в 52-а минута Доминик Калвърт-Люин се пребори с Мбемо и отбеляза изравнителното попадение за Лийдс. До края на срещата двата тима се опитаха да потърсят победния гол, но неуспешно и трябваше да се задоволят с точката.

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