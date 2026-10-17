Ливърпул нанесе първа загуба на лондонски тим, Ипсуич се опълчи на Манчестър Сити

Грандовете от Висшата лига Ливърпул и Манчестър Сити записаха драматични победи в срещите си от седмия кръг на шампионата. "Гражданите" посрещнаха отбора на Ипсуич у дома след тежката загуба с 2:4 от Пари Сен Жермен. Въпреки че доминираха през голяма част от мача, те допуснаха да бъдат притиснати от своя съперник. Междувременно Ливърпул се помъчи в Западен Лондон срещу непобедения до момента Брентфорд, но стигна до трите точки след пълен обрат.

Ман Сити удържа на натиска на Ипсуич

"Гражданите" започнаха по-активно и бързо притиснаха съперника в неговата половина. В самото начало Рубен Диаш опита да даде ранен аванс на домакините, но стражът на Ипсуич Кристиан Уолтън спаси. Малко по-късно този сценарий се разигра още веднъж. В 19-а минута логичното се случи. Жереми Доку напредна отляво и центрира за Фил Фоудън, който се разписа за 1:0. Изненадващо "трактористите" стигнаха до изравнително попадение секунди по-късно. Марк Гехи не се ориентира добре, което позволи на Дайзен Маеда да го изпревари и да прати топката в мрежата. Последваха по-спокойни минути на "Етихад", но не след дълго Ман Сити стигна до втори гол, който бе дело на обичайния заподозрян Ерлинг Холанд. В 64-а минута отново норвежецът се разписа за 3:1

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Последва греда за Сити и още един гол на Холанд, който обаче беше отменен заради засада на Енцо Фернандес в хода на атаката. Играчите на Ипсуич не се предадоха и намалиха изоставането си. Отново Марк Гехи не се справи добре и фаулира Абдул Фатаву в наказателното поле. Първоначално съдията подмина ситуация, но след намесата на ВАР посочи бялата точка. Зад топката застана Зайън Флеминг и бе точен за крайното 2:3 в полза на "гражданите".

Ливърпул с обрат в Западен Лондон

Междувременно в Западен Лондон екшънът също не липсваше. Ливърпул постигна успех с 2:1 след обрат при визитата си на Брентфорд. Първото полувреме беше доста оспорвано, но "пчеличките" се възползваха по-добре от възможностите си и първи намериха съперниковата врата. Това се случи в 44-а минута, когато Кийн Люис-Потър откри резултата с удар с глава. Малко преди това съдията правилно отмени първоначално отсъдена дузпа в полза на Ливърпул. В добавеното време на първата част Брентфорд остана с човек по-малко на терена, след като Йегор Ярмолюк бе изгонен.

Мърсисайдци се съвзеха на почивката и излязоха в търсене на победата. Натискът им даде резултат в 62-а минута, когато Виктор Муньос изравни. Няма и десет минути по-късно Александър Исак подпечата обрата за Ливърпул с гол за 2:1. В добавеното време "пчеличките" дори останаха с девет човека, след като Виталий Янелт фаулира резервата Рио Нгумоа пред границата на наказателното поле, заради което получи втори жълт картон. Така Ливърпул се поздрави с трите точки и нанесе първа загуба за сезона на Брентфорд.

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