ФИФА обяви наказанието за страната, която обвини съдиите, че помагат на Аржентина на Мондиал 2026

Световната футболна федерация ФИФА наложи наказания на селекционера на Египет Хосам Хасан и нападателя Мостафа Зико - съответно за три и пет мача, съобщиха от Египетската футболна асоциация. Санкциите идват, след като двамата разкритикуваха съдията след поражението с 2:3 от Аржентина на Световното първенство в Северна Америка това лято. От централата на "фараоните" проучват правните си възможности да обжалват решението.

ФИФА обяви наказанието на Египет

60-годишният Хасан бе наказан, след като отдаде отпадането на отбора си на съдийски грешки, докато Зико обиди рефера в интервю след мача. Гол на Зико бе отменен заради нарушение в хода на атаката, а към края на срещата при резултат 2:2 египетските футболисти имаха претенции за дузпа. Ибрахим Хасан - братът близнак на Хосам и директор на националния отбор на Египет, също е наказан за три срещи.

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От асоциацията заявиха още, че са поискали от Дисциплинарната комисия на ФИФА подробни мотиви за решението, за да преценят правните си възможности и да решат дали да обжалват. Въпреки това, шефът на съдиите във ФИФА Пиерлуиджи Колина защити съдийството в двубоя, като отбеляза, че подобни обвинения могат да провокират заплахи срещу реферите и техните семейства. Наказанията означават, че Хосам и Ибрахим Хасан може да пропуснат предстоящите мачове на Египет срещу Малави от квалификациите за Купата на африканските нации през ноември, както и първата среща от международния прозорец през март. Зико няма да бъде на разположение до юни. / БТА

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