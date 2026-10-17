УЕФА иска Дейвид Бекъм да свали Джани Инфантино от трона във ФИФА

Легендата на английския футбол и съсобственик на американския клуб Интер Маями - Дейвид Бекъм, може да се кандидатира за президентът на ФИФА. Новината бе обявена от телевизионния канал "Sky Sports", позовавайки се на свои източници. Съобщава се, че кандидатурата на Бекъм ще бъде подкрепена от европейската футболна централа УЕФА. Източникът отбелязва, че Бекъм се възприема като световна звезда и икона на поп културата, както и като опитен мениджър.

Спрягат Дейвид Бекъм за трети кандидат за президентския пост във ФИФА

Изборите за президент на ФИФА ще се проведат през март 2027 година в Мароко. Кандидатите могат да подават заявления за участие в тях до 18 ноември. Настоящият президент на ФИФА е Джани Инфантино, който беше избран за председател на извънреден конгрес през февруари 2016 година. По-късно той беше преизбран два пъти, като се яви без конкуренция. Сега Инфантино е подложен на сериозен натиск от страна на футболната общност заради спорния си план да продава дялове на ФИФА на частни инвеститори. Тази идея беше бързо отхвърлена, но недоволството срещу него не стихна. Въпреки това той се кандидатира за преизбиране за нов мандат. Към момента единственият друг вариант е Рамон Вега.

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Бекъм е на 51 години и е съсобственик на Интер Маями, който играе в Мейджър Лийг Сокър от 2020 година и миналата година стана шампион на турнира. По време на кариерата си като футболист Бекъм е играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, френския Пари Сен Жермен и Лос Анджелис Галакси. С Юнайтед той спечели шест пъти титлата във Висшата лига, два пъти Купата на ФА и веднъж Шампионска лига. Англичанинът спечели по веднъж и испанското, и френското първенство.

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