Флорентино Перес бойкотира Ел Класико, а Барселона и Реал Мадрид нарушават дългогодишна традиция

Тази неделя на "Камп Ноу" няма да се състои само епичен сблъсък на терена. Там ще бъде отбелязана и нова глава в пълния институционален разрив между двата испански гранда. Реал Мадрид гостува на Барселона на 25 октомври в 22:00 часа българско време в мач, който целият свят очаква с нетърпение. Завръщането на Жозе Моуриньо на "Камп Ноу" само засилва вълнението, превръщайки това събитие в най-значимото за сезона.

Перес пропуска Ел Класико на "Камп Ноу" за трети пореден път

Извън терена картината е съвсем различна. Източници от двата клуба съобщиха пред испанския вестник "Mundo Deportivo", че институционалните отношения между Барселона и Реал Мадрид остават напълно прекъснати, откакто "кралският" клуб започна ожесточената си кампания срещу Барселона по "делото Негрейра". Разривът има своите последствия. Според същите източници традиционният работен обяд, който обикновено събираше двата управителни съвета няколко часа преди двубоя, няма да се състои - протокол, който се спазваше стриктно в продължение на десетилетия.

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Освен това стана ясно, че президентът на мадридчани Флорентино Перес няма да присъства на срещата. Той продължава бойкота си на "Камп Ноу" вече трети пореден сезон. Почетният президент Хосе Мартинес Санчес, известен още като Пири, беше единственият представител на Реал Мадрид във ВИП ложата през миналата кампания, а тази година се очаква само вицепрезидентът на клуба да се появи, за да представлява "кралете". В неделя ще се види кой ще пропътува разстоянието от испанската столица.

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