Жозе Моуриньо се оплака преди Ел Класико и посочи проблем в играта на Реал Мадрид

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо подчерта, че отборът му ще има с 24 часа по-малко време за почивка в сравнение с Барселона преди голямото дерби между двата съперника, след като и двата гранда изиграха мачовете си в Шампионската лига. "Кралете" се изправиха срещу Лайпциг в сряда, като спечелиха с 4:1 на стадион "Сантяго Бернабеу", докато каталунците изиграха своя мач във вторник в Париж. Първото Ел Класико за сезона в Ла Лига е насрочено за 25 октомври, неделя.

Жозе Моуриньо: Няма прекомерна самоувереност за Ел Класико

Дни преди сблъсъка Моуриньо се оплака, че неговият тим има с ден по-малко почивка: "Няма прекомерна самоувереност за Ел Класико. Това е поредният мач от първенството, но да се каже, че е като всеки друг мач, е лъжа и напълно нереалистично. Губим 24 часа почивка, но ще продължим." След това португалският треньор изрази задоволство от представянето на отбора срещу Лайпциг, особено от играта през първото полувреме, въпреки че призна, че началният темп е бил нисък.

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Моуриньо каза какво не му е харесало срещу Лайпциг

Той похвали и Бернардо Силва, който откри резултата срещу Лайпциг, както и изявите на Федерико Валверде и Едуардо Камавинга. Моуриньо, от друга страна, изрази недоволство от допуснатия гол от Реал, като заяви, че вратарят Тибо Куртоа не е заслужавал да завърши мача без "суха" мрежа след важните спасявания, които е направил. Специалния също така отбеляза: "След допуснатия гол отборът се държеше така, сякаш мачът вече беше спечелен. Това не ми харесва." В крайна сметка Моуриньо припомни, че Реал има девет точки в Шампионската лига и че отборът трябва да продължи да се подобрява, но сега вниманието му е насочено към голямото дерби с Барселона, където разликата от 24 часа почивка може да се превърне във важен фактор преди мача.

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