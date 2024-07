Флорентино Перес приветства Мбапе: "Добре дошъл у дома"

Днес е дългоочакваният ден, в който Килиан Мбапе бе официално представен като играч на Реал Мадрид. Президентът на "кралския клуб" Флорентино Перес също говори при представянето на суперзездата в отбора.

KYLIAN MBAPPÉ IN THE REAL MADRID SHIRT! 🤍 pic.twitter.com/7d5RcQGKgI

"Фенове на Реал, много сме щастливи, че отново ще можем да представим нашите велики трансфери на "Бернабеу". Този клуб е универсален. Най-обичаният в света. Всички наши фенове са обединени благодарение на любовта към отбора. Всички ние имаме едни и същи ценности. Винаги трябва да следваме нашите ценности, нашите легенди като Ди Стефано, Дженто, Копа, Сантамария - всички те създадоха Реал Мадрид", каза Перес, а след това се обърна лично към Мбапе.

It’s real. It happened.



Kylian Mbappé is a Real Madrid player ⚪



(via @realmadrid) pic.twitter.com/sRy2U1vSye