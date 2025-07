Мечтаният трансфер на Слот отиде при конкурент във Висшата лига, който уреди и най-резултатния нападател в Европа

Английският гранд Арсенал официално обяви привличането на Мартин Субименди от Реал Сосиедад. Испанецът бе най-голямото трансферно желание през миналото лято, като мърсисайдци бяха готови да активират откупната му клауза, но той отказа да премине на "Анфийлд". Година по-късно Субименди ще продължи кариерата си в отбора на Микел Артета, а сделката, която бе очаквана в последните седмици, бе официално обявена от "Емиратс".

Сделката за Субименди е на стойност 60 милиона паунда. Той подписа договор с Арсенал за 5 години, превръщайки се във второто ново попълнение на "топчиите" през това лято след привличането на Кепа Арисабалага от Челси. Очаква се "артилеристите" скоро да завършат трансфера и на Кристиан Ньоргор от Брентфорд. Но на "Емиратс" тръпнат в по-голямо очакване за друга новина: дали ще привлекат Виктор Гьокереш от Спортинг Лисабон.

