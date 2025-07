Суперзвездата на Байерн Мюнхен аут за дълго след ужасяващата контузия срещу ПСЖ

Суперзвездата на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала плати цената на новия формат на Световното клубно първенство. 22-годишният футболист получи ужасна контузия на крака в края на първото полувреме на мача от 1/4-финалите на турнира, в който отборът му загуби с 2:0 от ПСЖ. Мусиала се втурна след изгубена топка в наказателното поле, точно когато вратарят на парижани Джанлуиджи Донарума тръгна след нея. Италианският вратар се хвърли за топката и падна върху левия крак на германеца. В следващия момент се видя как левият му глезен виси настрани.

Играчите на Байерн бързо предупредиха съдията да спре играта, за да може играчът да бъде прегледан. Съотборниците му го обградиха и сложиха ръце на главите си в неверие от тежестта на контузията. Съдията бързо даде знак на медицинския екип да донесе носилка на терена, докато отборите се оттеглиха в тунела за почивката и Мусиала получи медицинска помощ. Впоследствие той беше откаран в болница.

В Байерн се надяваха контузията да не е толкова сериозна, колкото изглеждаше, но по всяка вероятност Мусиала няма да играе до края на 2025 година. Според информация на германския вестник Bild футболистът е получил фрактура на лявата фибула и по-точно на малкия пищял, както и е увредил няколко връзки. Това означава, че той няма да се върне в игра до края на годината и ще може да започне тренировки през януари, ако всичко се развива по план.

След края на срещата Джанлуиджи Донарума и щабът на ПСЖ поднесоха своите извинения и пожелаха на Мусиала бързо възстановяване. Парижани се класираха напред към 1/2-финалите, след като Дезире Дуе откри резултата в 78-а минута, а Усман Дембеле оформи крайното 2:0 в добавеното време. С тази победа ПСЖ си спечели 1/2-финален сблъсък с Реал Мадрид.

Jamal Musiala looks like he might have just suffered a very SERIOUS injury. 😔🤕🤯 pic.twitter.com/NhXVlf8qG3