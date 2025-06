Франция пламна след успеха на ПСЖ: Кола се вряза във фенове, загинали и ранени в цялата страна (ВИДЕО)

Още преди финала на Шампионската лига се очакваше в Париж да има масови безредици - без значение от резултата - заради темпераментните и хулигански настроени фенове на "Пари Сен Жермен". В крайна сметка ПСЖ разгроми "Интер" на "Алианц Арена" в Мюнхен с 5:0, а френската столица пламна, а същото важи за цялата страна. По време на размириците във Франция са загинали поне двама души, а най-малко 192 са ранени.

Още: ПСЖ унищожи Интер на финала в Шампионска лига и сбъдна най-голямата си мечта!

PSG’s winning resulted in pandemonium on streets of Paris, packed with PSG fans. pic.twitter.com/Po971hRZwb

В Гренобъл футболни фенове празнуваха победата, докато шофьор на автомобил, движещ се с висока скорост по централните трамвайни релси, се вряза в тълпата.

В резултат на инцидента четирима души са ранени и хоспитализирани, съобщава Le Parisien. Вестникът, позовавайки се на свой източник, отбелязва, че действията на шофьора не са били умишлени.

Междувременно в Париж футболните фенове се разбунтуваха и полицията арестува около 300 души.

Currently in Paris. PSG just won Champions league. This is outside our hotel. Not even the Main Street where the chaos is. pic.twitter.com/giFXpsD6Gi