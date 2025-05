ПСЖ унищожи Интер на финала в Шампионска лига и сбъдна най-голямата си мечта!

Пари Сен Жермен доживя да стане шампион на Европа! Първенецът на Франция и носител на Купата и Суперкупата на страната си завърши своя куадрупъл през сезон 2024/25, спечелвайки и Шампионска лига за пръв път в историята си. Възпитаниците на Луис Енрике напълно заслужено стигнаха до европейската корона след смазваща доминация и исторически разгромна победа над Интер с 5:0 на големия финал на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен. 19-годишният Дезире Дуе се отчете с два гола и асистенция, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сени Маюлу добавиха по едно попадение, а Усман Дембеле се отчете с две асистенции. Така крайната цел на катарския проект в ПСЖ е изпълнена: 14 години след началото през 2011-а, когато Насер Ал-Хелайфи придоби клуба с мечтата да спечели най-силния европейски клубен турнир.

5-0 PSG, THE BIGGEST WIN IN CHAMPIONS LEAGUE FINAL HISTORY!



LUIS ENRIQUE HAS DONE MAGIC 👏 pic.twitter.com/NicnoNNK3L