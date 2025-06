Галатасарай набира скорост – грандът от Истанбул праща оферта за ас на Манчестър Сити

Турският гранд Галатасарай продължава офанзивата си на трансферния пазар това лято. Тимът от Истанбул привлече бившата звезда на Байерн Мюнхен Лирой Сане като свободен агент, а сега ръководството на „Джим Бом“ се е насочило към един от основните футболисти на Манчестър Сити и в следващите дни ще изпрати официална оферта за правата му. Става въпрос за 34-годишния германски национал Илкай Гюндоган. Това съобщи изданието „Goal.com“.

Шампионът на Турция се готви усилено за новия сезон и ръководството иска да надгради тима като привлече качествени футболисти. Самият Гюндоган е готов да опита късмета си в Суперлигата, тъй като в Англия се заговори, че той ще има по-периферна роля в Манчестър Сити през новата кампания. Халфът обаче смята, че все още може да се състезава на най-високо ниво и има необходимите качества да бъде титуляр във водещ европейски клуб. Интерес към полузащитника има и от няколко тима от Саудитска Арабия, но е по-вероятно той да остане на Стария континент.

BREAKING :🚨🀄️ Galatasaray is reportedly closing in on a deal to sign Gundogan, with the player said to be very keen on the move ✈️👀



there's also an offer on the table from Saudi Arabia, But Gundogan prefers Galatasaray.



City fans, Gundogan keep or sell ?🤔 pic.twitter.com/pzEU1vn86m