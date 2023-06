Изненада: И Стивън Джерард се насочва към саудитските милиони

Саудитска Арабия вече успя да спечели две от най-големите футболни звезди - Кристиано Роналдо и Карим Бензема, който е актуалният носител на "Златната топка". Страната бе близо до събирането на Роналдо, Бензема и Лионел Меси, който обаче в крайна сметка избра Интер Маями.

ОЩЕ: Джерард поема изпаднал от Висшата лига шампион?

Сега Саудитска Арабия е спечелила и Стивън Джерард, който ще поеме отбора на Ал Етифак. Английската легенда вече е в Саудитска Арабия, където да финализира контракта си и да бъде официално представен като наставник на саудитския тим.

По-рано се появиха информации, че и Садио Мане може да се насочи към Саудитска Арабия, а саудитските отбори проявяват интерес и към Лука Модрич, като мътят главата му с мултимилионна оферта. Заради действията на Саудитска Арабия Ули Хьонес заяви, че се притеснява за задаващото се на футболния хоризонт.

Steven Gerrard will be the new coach of Saudi Pro League side Ettifaq FC, per multiple reports 🇸🇦 pic.twitter.com/Ne4CacOudC