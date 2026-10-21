Реал Мадрид се позабавлява срещу германски мъченик в Шампионска лига

Реал Мадрид продължава безгрешната си серия в Шампионска лига. "Кралете" записаха успех с 4:1 срещу германския РБ Лайпциг в мач от третия кръг на груповата фаза. Въпреки по-активната игра на "биковете" през първото полувреме, Бернардо Силва даде аванс на мадридчани в самия край. През втората част голoве на Арда Гюлер и Килиан Мбапе убиха интригата на "Сантяго Бернабеу". Лайпциг все пак върна едно попадение, но секунди по-късно разликата отново стана класическа. Така Реал Мадрид записа третата си победа от първите три мача в "турнира на богатите". За "биковете" пък това е второ поредно тежко поражение, след като през уикенда загубиха с 1:6 от Байерн Мюнхен.

Лайпциг се опълчи, но не успя да пречупи Реал Мадрид

"Кралете" започнаха по-активно, но не стигнаха до опасни положения в началните минути. Първата по-интересна ситуация се разигра след четвърт час, когато Арда Гюлер центрира добре, но нямаше кой да засече топката в мрежата. Малко след това Килиан Мбапе изведе Винисиус в наказателното поле, но бразилецът не успя да стигне подаването. В 28-а минута дойде най-добрата възможност в мача. Тя се откри пред футболистите на Лайпциг, когато Ромуло отправи удар от воле, но стражът на мадридчани Тибо Куртоа се намеси подобаващо. Минута по-късно дойде и отговорът на Реал. Винисиус напредна на скорост и стреля, но и Мартин Вандерворд показа добри рефлекси. В края на първата част Кристофър Нкунку бе изведен очи в очи с Куртоа, който излезе и спря атаката на "биковете".

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В 44-а минута все пак се стигна до гол в мача. Арда Гюлер стреля, а Вандерворд не успя да се намеси подобаващо и топката мина между краката му. Бернардо Силва дебнеше и не пропусна възможността да открие резултата. Секунди по-късно Винисиус не успя да преодолее стража на Лайпциг. Така "кралете" се оттеглиха на почивката с гол аванс.

Домакините започнаха по-силно, като в самото начало Вандерворд трябваше да се намеси след удар с глава на Федерико Валверде. Натискът на Реал продължи и скоро даде желания резултат. Килиан Мбапе отклони топката към Арда Гюлер, който се разписа във втори пореден мач. Последва още един пропуск на френския нападател и удар в ръцете на вратаря на турчина. Последваха спокойни минути на "Бернабеу" без сериозни положения пред двамата вратари. Четвърт час преди края Куртоа отрази опит от далечна дистанция на Макс Финкгрефе. В 83-а минута Килиан Мбапе сложи точка на спора, записвайки името си сред голмайсторите. Лайпциг все пак върна едно попадение чрез Тидиам Гомис. "Кралете" започнаха да се забавляват на терена и скоро стигнаха до четвърти гол. Ян Диоманде оформи крайния успех с 4:1.

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