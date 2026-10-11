Президентът на Португалската федерация: "Искаме Роналдо да се върне! Той е най-добрият играч на всички времена"

Португалската футболна федерация обяви, че иска Кристиано Роналдо да се завърне в националния отбор по време на международната пауза през ноември. Часове по-рано дисциплинарният съвет на централата започна производство срещу 41-годишния нападател във връзка с напускането му от лагера по време на последната международна пауза, 24 часа преди мача с Дания. Съветът наложи на капитана на Ал Насър временно отстраняване от националния отбор и класифицира случая като спешен. Това е първата официална санкция, като окончателното наказание ще бъде определено след приключването на разследването.

От федерацията искат Роналдо да се върне в националния отбор

Само няколко часа след това решение президентът на федерацията Педро Проенса даде ясно да се разбере, че иска Роналдо да се върне в редиците на отбора за следващата пауза за международни мачове. Тези коментари противоречат на информациите, според които нападателят може да бъде изключен от състава за период от един до шест месеца. "Мореплавателите" ще приключат груповата фаза на Лигата на нациите на УЕФА следващия месец. На 14-и тя приемат Дания, а три дни по-късно гостуват на Уелс в последния кръг. Квалификацията за 1/4-финалите вече е осигурена. Португалия спечели първите си четири мача и заема първото място в групата с 12 точки.

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Ето какво каза президентът на Португалската федерация:

"Федерацията, треньорът и всички съотборници на Роналдо са единодушни - искаме Роналдо да се върне. Той е най-добрият играч на всички времена", заяви Проенса в коментари, предадени от италианския журналист Фабрицио Романо. "Всички ние с голямо нетърпение очакваме капитанът ни да се върне. Стандартната дисциплинарна процедура ще следва своя ход, а съответните органи ще оценят ситуацията независимо. Това, което има значение за нас в момента, е желанието - изразено по-специално от селекционера на националния ни отбор, капитанът да се присъедини отново към нас в най-скоро време. Всички ние, без изключение, искаме да сме отново заедно през ноември. Искаме да спечелим Лигата на нациите. Имахме четири изключително важни мача. Предвид събитията трябваше да внесем спокойствие в отбора и в крайна сметка успяхме да го направим."

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