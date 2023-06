Килиан Мбапе: ПСЖ знае, че напускам още от миналото лято

Писмото на Мбапе изненада не само футболния свят, но и ръководството на ПСЖ, което не е очаквало да получи подобно съобщение. Потърсен за коментар от AFP, Мбапе разясни, че писмото само е потвърдило неговото решение, взето още през миналото лято.

"Никога не съм обсъждал с ПСЖ подновяване на контракта ми. Ръководството е информирано за моето решение да не подновявам контракта си отвъд 2024-та още на 15 юли 2022 година. Изпратеното писмо от мен само потвърди това, което вече съм им съобщил", заяви Мбапе.

Според Фабрицио Романо ръководството на ПСЖ ще опита да продаде Мбапе на всяка цена през това лято, за да може да прибере трансферна сума за него. Ако това не стане, Мбапе ще може да напусне като свободен агент през лятото на 2024-та.

Най-голям интерес към Мбапе проявява Реал Мадрид, но преди дни Флорентино Перес каза, че ще вземе Мбапе, но не тази година.

